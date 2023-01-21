Kılıçdaroğlu'dan '14 Mayıs' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu (TÜRKONFED) ziyaret etti.

TÜRKONFED'in yöneticileriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Hem Türkiye'yi hem dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de bir anlamda sordular. Ben de bütün sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdim ve şunu söyledim: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var, çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin 'Karamsar bir atmosfer vardır.' diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke ve dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışındaysa da o kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlette liyakat sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Genel af olması lazım mı?" sorusuna, "Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım." diye cevap verdi.

Seçim takvimine ilişkin bir açıklaması olup olmayacağı sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter söz milletin.' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile KOBİ'ler ve ekonomiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek Kılıçdaroğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.