Korhan Berzeg soruşturmasında kafatası parçası bulundu

Jandarma, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Tırmıklarla yapılan aramada çalışmaların 5. gününde Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.

Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Evinden 17 Haziran 2023'te çıkan ekonomist Korhan Berzeg (83) bir daha geri dönmedi. Berzeg'in ailesinin başvurusu üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölge arandı. Günlerce Berzeg ve köpeğinden bir iz bulunamadı. Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta Berzeg'in köpeği bulundu. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu anlaşıldı. GPS cihazı takılan köpeğin yeniden araziye bırakılmasından sonra herhangi bir sonuca ulaşıladı.

23 Nisan'da mahalle sakinleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartlarını bulup jandarmaya teslim etti.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri alındı, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edildi.