Küçük ev aletleri ithalatına gözetim önlemi

Hüseyin GÖKÇE

Ticaret Bakanlığı, İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında elektrikli küçük ev aletleri ithalatına yönelik gözetim uygulanmasına karar verdi.

Gözetim uygulaması kapsamında son dönemlerde kullanımı oldukça artan airfryerlar ve robot süpürgenin de yer aldığı 36 ürüne adet başına 10 dolar ile 200 dolar arasında referans fiyat belirlendi.

Bu ürünler Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Ürünler belirlenen referans fiyatının altında ithal edilse bile vergilendirme referans fiyattan yapılacak.

Son yıllarda kullanımı oldukça artan airfreyer ithalatında adet başına 100 dolarlık. Robot süpürgede ise 200 dolarlık referans fiyat belirlendi. Referans fiyat kahve makinelerinde 50 dolar, buharlı ütüde 35 dolar, kettle da 15 dolar, mikserde 10 dolar, fırınlı ocaklarda 125 dolar olacak.