LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: MEB lise tercih sonuç sorgulama ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldı. MEB lise tercih sonuç sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları ilan edildi.
Boş kontenjanlar açıklandı mı?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanlarda merak konusu oldu. Yerleştirmelere iki dönem halinde yapılacak;
24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.
Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.
Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.