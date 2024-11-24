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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferlerde gecikme yaşanıyor
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İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Marmaray daha sonra yaptığı yeni açıklamada, "Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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