Medipol Hastanesi, Üsküdar Medipol Hastanesi inşaatının durdurulduğu iddiasını yalanladı

Medipol Hastanesi, Üsküdar'daki inşaatlarıyla ilgili çıkan durdurulma iddialarına yanıt verdi. Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan inşaat durdurma haberlerinin asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Üsküdar Belediyesinin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönünde asılsız haberler yayımlanmıştır.

Habere konu olan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesince onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığının 17/08/2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi’ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır. Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir. Üsküdar Belediyesince inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."