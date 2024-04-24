Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Enflasyon görünümündeki bozulmayı gerekçe gösterilerek agresif sıkılaştırma döngüsüne şubat ayında ara verilmesinin ardından mart ayında faiz oranı 500 baz puan artırıldığını aktaran Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi desteklemek için savunduğu düşük faiz politikasını tersine çevirerek 2023 Haziran ayından bu yana faizleri artırdığına dikkat çekti.

Ekonomistlerin, Merkez Bankası'nın 4. çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngördüklerini aktaran Reuters, politika yapıcıların aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş görülene kadar sıkı duruşu sürdürüceğini ifade ettiğini belirtti.

2025 için öngörüde bulundular

4. çeyrekte faizin 250 baz puan düşürülerek oranın %47,5'e çekileceği ifade edilen anket sonuçlarına göre, gelecek yıl daha fazla azalmanın görüleceği ve 2025 sonuna kadar bu oranın %30,0 ​​olacağı aktarıldı.

Reuters'in haberinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da düzenlenen bir panelde faiz artırım döngüsünün sona erdiğini ve enflasyonun yıl sonuna kadar %36 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söylediğine değinildi.

Öte yandan, Türkiye'nin bu yılı yüzde 44,2 enflasyon ortalamasıyla kapatacağı konusunda ekonomiştlerin görüşlerinin oldu anlatıldı.