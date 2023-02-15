Merkez Bankası'ndan "Türkiye Tek Yürek" için 30 milyar lira
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına, 30 milyar TL bağışladığını açıkladı. Ortak yayında gerçekleştirilen 'Tek Yürek' kampanyasında toplam bağış tutarı 106 milyar lirayı geçti.
Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından TV kanalları ve radyolar yardım için ortak yayında bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir" diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına birçok ünlü isim katılıyor.
Merkez Bankası'ndan 30 milyar lira
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına, 30 milyar TL bağışladığını açıkladı.
Kampanyaya katılan ve bağış yapan kurumlardan bazıları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 milyar TL
Ziraat Bankası 20 Milyar TL
Halkbank 7 milyar TL
Ziraat Katılım 1 Milyar TL
THY 5 milyar TL
Turkcell 3,5 milyar TL
Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2’şer milyar TL
Cengiz Holding 2,5 milyar TL
Baykar Teknoloji 2 milyar TL
İş Bankası 1 milyar TL
Denizbank 350 milyon TL
Limak Holding 100 milyon TL
Hamit Duras Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyon TL
Kibar Holding 50 milyon TL
Özdilek Holding 20 milyon TL
Boyner Grup 50 milyon TL
Abdurrahim Albayrak Altur 5 milyon TL
Tavuk Dünyası 3 milyon TL
Tansu Çiller 1 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL
Türkiye Diyanet Vakfı 400 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 3 maaşını bağışladı.
İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı 1 milyon 250 TL
Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını daha bağışladı.
Meral Akşener ve eşi birer maaşını bağışladı.
Ali Babacan ve Zeynep Babacan birer maaşlarını bağışladı.