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Hatay'da deprem konutu hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itiraz süresi uzatıldı

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören bazı afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 16 gün süre verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hatay'da deprem konutu hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itiraz süresi uzatıldı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hatay'da da başvuru sonuçlarına itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, itirazların 7 Mayıs'ta başlayıp, 22 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.

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