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Metroda Altunizade İstasyonu'nda yoğunluk

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza sebebiyle seferlerin Altunizade İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmasıyla yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi
AA
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Metroda Altunizade İstasyonu'nda yoğunluk
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Akşam saatlarine kadar devam eden teknik sorun nedeniyle Üsküdar ve Samandıra yönlerine tren seferleri gecikmeli yapıldı. Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular, Altunizade İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenlere yönlendirildi, yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle de hizmet verildi.