  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine bugün başlıyor: Programı belli oldu
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine bugün başlıyor: Programı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü mesaisine başlıyor. Günün ilk programı kapsamında Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarına ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine bugün başlıyor: Programı belli oldu
Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i anmak üzere bugün saat 13.00’te anıt mezarında bir tören düzenleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de anma programında yer alacağı, törenin ardından ise genel merkezde mesaisine başlayacağı açıklandı.

Partiden açıklama yapıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığında görülen dejenerasyon bulguları nedeniyle planlı bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığı, yeniden değiştirilmişti.

Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Genel Başkanımız odasında dinlenmektedir, kısa sürede günlük yaşantısına dönecektir” ifadelerine yer verilmişti.

Bahçeli’nin, anma töreninin ardından parti genel merkezinde temaslarına başlaması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Nisan 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Nisan 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarıEkonomi

 

Trump'ın gümrük hamlesi sonrası New York Borsası'nda sert düşüşTrump'ın gümrük hamlesi sonrası New York Borsası'nda sert düşüşBorsa Haberleri

 

Gündem
Güvenlik nedeniyle sosyal medya engellenebilecek
Güvenlik nedeniyle sosyal medya engellenebilecek
Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Mahir Polat'ın avukatından açıklama: Ölümcül düzeyde yükseldi
Mahir Polat'ın avukatından açıklama: Ölümcül düzeyde yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özel'in MASAK iddiasına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özel'in MASAK iddiasına yanıt
Dışişleri'nden İsrailli bakanlara sert tepki
Dışişleri'nden İsrailli bakanlara sert tepki
Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmama nedenini 4 maddede açıkladı
Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmama nedenini 4 maddede açıkladı