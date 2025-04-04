Trump'ın gümrük hamlesi sonrası New York Borsası'nda sert düşüş

Kapanışta Dow Jones endeksi 1700 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,98 azalarak 40.545,93 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,84 azalışla 5.396,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,97 kayıpla 16.550,61 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından pay piyasaları sert satış dalgasına maruz kaldı.

S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

Analistler, piyasalarda son günlerde gümrük vergilerinin beklenenden daha düşük olabileceğine dair bir inanç olduğuna işaret ederek, açıklanan oranların piyasada fiyatlandırılan gümrük vergilerinden daha yüksek olduğunu belirtti.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik geniş gümrük vergilerinin tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunu tetiklediğini söyleyen analistler, küresel ekonominin resesyona sürüklenme riskinin arttığını ifade etti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 16 baz puan azalışla yüzde 4,03'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 1,7 kayıpla 102,07 seviyesine indi.

Tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri, ABD piyasalarından yaklaşık 3 trilyon dolar sildi. Son iki yıldır piyasalardaki yükselişe öncülük eden ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değeri de 800 milyar dolardan fazla azaldı.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin "çok iyi gittiğini" belirterek, piyasa çalkantısına dair soruya "Piyasalar patlama yapacak." yanıtını verdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için bir muafiyet yapılmayacağını ve gümrük vergilerine karşı ülkelerin misilleme yapmasının etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Lutnick, diğer ülkelerin tarife ve tarife dışı engelleri düzeltmesi durumunda Trump'ın oranları müzakere edebileceğini aktardı.

Tarife açıklamaları sonrasında küresel tedarik zincirlerine sahip şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Apple'ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde, Nike'ın hisseleri yüzde 14'ten fazla değer kaybetti.

Çoğunlukla ithal ürünlerin satışını gerçekleştiren perakendecilerden Five Below'un hisseleri yaklaşık yüzde 28 ve Dollar Tree'nin hisseleri yüzde 13 geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson enflasyondaki ilerleme ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikayı daha uzun süre koruyabileceklerini veya politikayı gevşetebileceklerini kaydetti.

Jefferson, bu yıl iş gücü piyasasında ılımlı bir yumuşama beklediğini aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da tarifelere ilişkin belirsizliğin ekonominin zayıflamasına neden olabileceğini söyledi.

Belirsizliğin azalması ve enflasyonun gevşemesinin faiz indirimlerini kolaylaştıracağını dile getiren Cook, tarifeler dolayısıyla büyümenin yavaşlamasını enflasyondaki ilerlemenin durmasını beklediğini ifade etti.