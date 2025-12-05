New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin açıklanması öncesinde haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 47.923,04 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.870,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 artarak 23.596,32 puana yükseldi.

Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesi makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de hafta başından bu yana açıklanan bazı veriler istihdam piyasasındaki soğumanın sinyallerini verirken, bugün yayımlanacak verilerin enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması bekleniyor.

Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi verileri, ABD'de yaşanan hükümet kapanmasından bu yana açıklanan önemli enflasyon göstergelerinden biri olması nedeniyle yatırımcıların odağında yer alıyor.

Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirilme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Kurumsal tarafta da stüdyo ve yayın platformunu Netflix'in, Warner Bros. Discovery medya şirketini 82,7 milyar dolarlık toplam kurumsal değer üzerinden satın almak için bağlayıcı bir anlaşma yaptığı açıklandı. Bu açıklama sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybederken Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.