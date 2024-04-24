Milli Savunma Bakanlığı, 1829 işçi alacak

Yapılan duyuruya göre, işçi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu( İŞKUR) sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İlanda, MSB’ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bin 829 açıktan sürekli işçi temini yapılacağı belirtildi.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. 24 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yayımlanan ilan ile ilgili bilgilere İŞKUR’un internet sitesinden ulaşılabiliyor. İlana göre, başvurular 24 Nisan-29 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak.