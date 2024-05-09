Montları hazırlayın! İstanbul'da yağışlı ve soğuk hava üşütecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgar, batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları sağanak ve soğuk havaya karşı uyardı. Şen, "2024 Nisan ayı, Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak" dedi.

Şen, "Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giydirecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak" diye konuştu.