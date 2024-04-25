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MSB'den Eurofighter açıklaması: Almanya'dan olumlu bir yaklaşım bekliyoruz

MSB Kaynakları, savunma kısıtlamaları hakkında, "Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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MSB'den Eurofighter açıklaması: Almanya'dan olumlu bir yaklaşım bekliyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından, Almanya'nın savunma sanayiindeki kısıtlamaları hakkında, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynaklar, "Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynaklar, terörle mücadele ile ilgili, "Irak’a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler." dedi.

 

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