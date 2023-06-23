Müzik yasağı kaldırıldı

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), COVID-19 gerekçesiyle getirilen müzik yasağının kaldırıldığını açıkladı.

MÜYORBİR’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…” denildi.

COVID-19 tedbirleri gerekçesiyle Temmuz 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00.00’da sona ereceği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı ise, 10 Mayıs 2022’de müzik yayın saatini 01.00’e kadar uzatmıştı.