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Naci Görür'den Bursa uyarısı: Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin Bursa'nın güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde olduğunu belirten Görür, "Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bakınız: Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den Bursa uyarısı: Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Naci Görür'den uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görür şunları kaydetti: "Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri." 

 

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