Naci Görür'den Bursa uyarısı: Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin Bursa'nın güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde olduğunu belirten Görür, "Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bakınız: Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Naci Görür'den uyarı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Görür şunları kaydetti: "Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri."
Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri pic.twitter.com/xQ91VUYkJa— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 3, 2024