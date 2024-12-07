Narin Güran cinayeti davasında savcı çobana dayak ve sorguyu unutmadı, suç duyurusunda bulundu

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mahkeme sunulan savcılık mütalaasında, bu sanıklar hakkında ağır ceza talep edilirken, başka kişiler için de suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldı. NTV'de yer alan habere göre savcı mütalaasına Güran ailesinin bir çobanı sorgulayıp ardından dayak atmasını da ekledi.

Cinayetin işlendiği köye ait video kayıtlarında Güran ailesi üyelerinin genç bir adamı sorguya çektiği anlaşılmıştı. Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran ile kuzenlerinin yer aldığı görüntüde kalabalık bir grup görülüyordu.

Bu görüntüye göre genç adama Güran ailesinin büyüklerinden Erhan Güran elini sehpaya vurarak, tehdit eder veya uyarır gibi birşeyler anlattı. Bir süre sonra kolundan tutulan genç adam oturduğu yerden kaldırıldı ve tartaklanarak uzaklaştırıldı. Peşinden de birkaç kişi gitti.

Görüntüdeki kişi köyde çobanlık yapan Ahmet Akgün. Akgün, dava dosyasında sanık ve tanık olarak yer almıyor. Güran ailesinin çobanı neden sorguladığı da bilinmiyor.

Önce sorgu ardından dayak

Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, başına gelenleri anlatırken şunları söyledi:

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.”

Akgün tokatlandığını, gömleğinin de yırtıldığını anlattı, gariban olduğu için böyle davrandıklarını söyledi.

"Beni çok dövdüler"

Akgün, şunları söyledi:

“Ben onların yanına gitmediğim için beni dövdüler. Benim bir şey gizlediğimi sandılar. Ama ben hiçbir şey görmedim. Biz köyün yukarısındaydık. Narin’in kaybolduğu gün akşam 6’da köy merkezine gelince hareketliliği görüp oradakilere sorunca öğrendim kaybolduğunu… Beni çok dövdüler, suratıma vurdular, gömleğim kan içindeydi. Gömleğimi yırttılar, gömleğimin halini görseniz ağlardınız. Bu olaydan sonraki gün Narin’in cesedi bulundu.”

Erhan Güran daha sonra bu sorgu olayıyla ilgili açıklama yaparken, çobanı neden sorguladıklarını izah etmekten kaçındı. Çobana atılan dayağı da izah edemeyen Güran, suç işlemediklerini, kamera varken zaten gizli birşey yapmadıklarını anlattı.

Güran ailesinin tutuklu sanıklarından amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir" iddiasında bulundu. Akdağ, çobana neden dayak atıldığını ise izah etmedi.

Savcı, dayak ve sorguyu unutmadı

Savcı, tutuklu sanıklar, Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran, amcası Salim Güran ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar için ömür boyu hapis cezası talep ederken, bu olayı unutmadı. Mütalaada, görüntülerin konuşmaların anlaşılması için kriminal büroya gönderildiği belirtilirken, görüntelerdeki tüm sanıklar için kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mütalaada, bu görüntü ve dayak olayı için suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, genel olarak Güran ailesine yönelik başka tespitler de var. Aile üyelerinin kayıp arama sırasında kolluk kuvvetlerini gizlice dinlediği, kasten yangın çıkarttıkları, Narin'in kaybolduğu saat hakkında yanıltıcı bilgi verdikleri, yalan ifade verdikleri gibi suçlamalar da yer aldı.