Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Zamana ihtiyacı var

Şarkıcı Nilüfer Yumlu, geçen ay evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilüfer, sağlık durumu iyiye giden eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret etti.

Çıkışta Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Nilüfer "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.