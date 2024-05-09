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Okuldaki afet tatbikatında AFAD görevlisi yere çakıldı

İstanbul'da bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında bir AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü.

Haber Merkezi
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Okuldaki afet tatbikatında AFAD görevlisi yere çakıldı
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü.

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü. Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.