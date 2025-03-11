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Okulun zil sesinden rahatsız oldu: Müdürü boynundan bıçakladı

Sakarya'da bir okul müdürü, zil sesinden rahatsız olduğu öne sürülen bir kişi tarafından odasında boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Okulun zil sesinden rahatsız oldu: Müdürü boynundan bıçakladı
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul müdürü Emrah Coşkun odasında Murat H. tarafından boynundan bıçakla yaralandı.

Murat H.’nin evinin okulun karşısında bulunduğu ve zil sesinden rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu'nun karşısında oturan Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un odasına çıktı.

Müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Coşkun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli Murat H.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

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