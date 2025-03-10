Ekrem İmamoğlu harekete geçti! Ölüm tehdidine suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlar üzerine hukuki süreç başlatıldı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz"

Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"

Ne olmuştu?

Emre Erciş adlı sosyal medya kullanıcısı, Twitter (X) hesabından İmamoğlu’nun ekibine operasyon imasında bulunmuştu.

Erciş paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığım paylaşımların altına, "Devlet bunları bilmiyor mu? Savcılar bunları görmüyor mu? Bu adamı kim koruyor?" şeklinde yorumlar yapanlara söyleyecek tek bir sözüm var. Bir sabah uyandığınızda "Küçük dilinizi yutup, başta chp'liler olmak üzere bu kadarına pes" diyeceksiniz.

Erciş'in bu paylaşımının altına "@kuyucumuratps" kullanıcı adıyla yorum yapan Murat Kuyucu, İmamoğlu için “Biri sıkar kafasına memleket kurtulur merak etme” diye tehdit mesajı yazdı.