Ömer Çelik: Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada

Çelik Sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Madencilerin sağ salim kurtarılması için bütün imkanları sarf etteklerini belirten Çelik, "Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz...

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde... Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için." ifadelerini kullandı.