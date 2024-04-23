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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 407.320,80   TL devretti. İşte 22 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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22 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

22 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 22 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 407.320,80  TL devretti. 9 bilen 25 kişi 8.621,70 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

09, 13, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 36, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 56, 60, 62, 65, 71, 76, 78

Kazanan kategoriler

   Kategori             Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

       10                                 Devir                            407.320,80 ₺

        9                                     25                                8.621,70 ₺

        8                                    407                                661,95 ₺

        7                                  4.066                               125,90 ₺

        6                                 25.162                               21,40 ₺

        0                                 42.303                              17,80 ₺