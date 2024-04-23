On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 407.320,80 TL devretti. İşte 22 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
22 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
22 Nisan 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 22 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 407.320,80 TL devretti. 9 bilen 25 kişi 8.621,70 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
09, 13, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 36, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 56, 60, 62, 65, 71, 76, 78
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 Devir 407.320,80 ₺
9 25 8.621,70 ₺
8 407 661,95 ₺
7 4.066 125,90 ₺
6 25.162 21,40 ₺
0 42.303 17,80 ₺