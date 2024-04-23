On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

22 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

22 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 22 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 407.320,80 TL devretti. 9 bilen 25 kişi 8.621,70 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

22 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

09, 13, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 36, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 56, 60, 62, 65, 71, 76, 78

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 Devir 407.320,80 ₺

9 25 8.621,70 ₺

8 407 661,95 ₺

7 4.066 125,90 ₺

6 25.162 21,40 ₺

0 42.303 17,80 ₺