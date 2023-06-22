Otomotivin de yer aldığı 60 ürünün gümrük vergisi askıya alındı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak gümrük vergisi askıya alınan ürünleri gösteren V sayılı listeye ekleme yapıldı. Bu değişiklik 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Listeye bir kısmı kimyasal maddeler, bir kısmı da otomobil üretiminde kullanılan ürünler olmak üzere toplam 60 yeni madde eklendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte İthalat Rejimi Kararı’nın V sayılı listesine eklemeler yapıldı. Bu liste belirli süre boyunca (genellikle 5 yıl) gümrük vergisi askıya alınan ürünleri gösteriyor. Vergisi askıya alınmış ürüne gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor.

Motor ve lityum iyon aküde süreler yeniden belirlendi

Kararın ekinde yer alan I sayılı listede, madde bazında bazı teknik değişiklikler yapıldı.

8408.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu(GTP) sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar, 8507.60 GTP’li çeşitli büyüklüklerde lityum iyon akü, tork konvertörsüz vites kutusu(şanzıman), sürekli tahrikli DC motor(sanayide ve elektrikli ev aletlerinde kullanılıyor), 8501.10.90 GTP’li üç fazlı sarımlı DC motor(elektrikli büro makinelerinde kullanılıyor)

Ayrıca, bisiklet vitesi, bisiklet gidonu için gövde, 9002.11.00 GTP’li lens yanı sıra, 2846.90, 2914.29, 2919.90, 3204.20, 3601.00, 3903.90, 39007.29, 3920.51, 3920.62, 7019.61 ve 7019.63 GTP’li çeşitli kimyasal ürünler yer alıyor.

Yeni eklenen ürünler

Öte yandan Kararın ekinde yer alan II sayılı liste ile de 2027 yılına kadar gümrük vergisi askıya alınan yeni ürünler İthalat Rejimi Kararına eklendi.

Asenkron cer motoru, içten yanmalı motor için eksantrik mil taşıyıcısı, elektronik süspansiyon kontrol ünitesi, dört silindirli kıvılcım ateşlemeli pistonlu içten yanmalı motor için karter, elektrikli süspansiyon kontrol ünitesi, klima sistemindeki kauçuk boru, gaz akış kontrol kanatları, gaz akış kanal genişliğini sabitleme diski, şanzıman soğutucu için alüminyum blok, alüminyum bağlantı bloğu.

Askıya Alma Sistemi kapsamına alınan bir ürüne 5 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor. Bu sürenin bittiğinde askıya alma yeniden gözden geçirilirken, uygulamanın sona ermesi de kararlaştırılabiliyor.

Konuyla ilgili Resmi Gazete kararı