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Özgür Özel, Ali Babacan'ı partisinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık görevine seçildikten sonra DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan'ı ilk kez ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Ali Babacan'ı partisinde ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.

Babacan, Özel’e genel başkan seçildikten sonra CHP Genel Merkezi’nde "hayırlı olsun" ziyaretine gitmişti. Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk kez DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

Babacan, Temmuz 2024’te CHP Genel Merkezi’ne giderek Özel’i yeni görevi için tebrik etmiş ve iki lider önemli siyasi gelişmeleri değerlendirmişti.

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