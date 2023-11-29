Özgür Özel, TTB heyetiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki Merkez Konsey üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Fincancı ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul ederek görüştü.

Görüşmede Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da eşlik etti.