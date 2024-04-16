Özgür Özel'den AK Parti'ye 'ıstakoz' göndermesi!

Özel'den "ıstakoz" göndermeli mesaj: Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız, buna zarar verebilecek olanın gözünün yaşına bakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk grup toplantısında konuştu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu mutluluğu elbette çok kişiye borçluyuz saya saya bitmez. Bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun. Anketle birlikte okunduğunda bu doğru adaylaşma noktasında çok önemli katkılar sağlayan her bir milletvekilimize sonra kampanya sürecinde ve birlik ve beraberlik halinde bu seçimin önemini kavratan ve kavrayan grubumuza yürekten teşekkür ederek başlamak isterim. AKP'den aldığımız 5 büyükşehirin başta İmamoğlu ve Yavaş Vahap Seçer ve Zeydan Karaların Muhittin Böcek'in hepimizin takdir etmesi gereken ve sahada elimizi en çok kuvvetlendiren argümanlar kanıtlar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz.

Filistin mesajı

Ben yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızın da görevli olduğu Avrupa Karma Parlamento Meclisi'nde bir konuşma yapacağım. Konuşmamın özünde Filistin'de yaşananlar ve İsrailin mezalimi olacak. Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.

Teleferik faciası

Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adli soruşturmayı takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur ancak bugün Antalya'da büyük bir hukuksuzluk kanunsuzluk vicdansızlıkla karşı karşıyayız. 2017de AKP döneminde inşa edilmiş bir teleferik hattın denetimi hükümetteki ilgili bakanlığın yetkilerinden şirkete verilen onayla bakanlık tarafından kabul edilen uluslararası sertifikaların varlığında yaptırılmış ve yaptırılmaya devam ediyorken geçtiğimiz hafta rekor bir oyla Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz teleferik işletme görevinden 2023 yılında ayrılmışken o ayrıldıktan sonra teleferik 3 kez daha denetlenmiş ve rapor sağlam verilmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde gözaltına alındığı yetmezmiş gibi elbette araştırılsın gerekiyorsa yargılamanın so9nunda her şey ortaya çıkısın ama tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması allahtan korksunlar. Soma 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yargılanmadı. Somadan İliç'e ne facialar yaşandı hiçbirinde 1 kamu görevlisi yargılanmadı. Tren kazası olur hatları işleten açığa alınır yargılanma izni verilmez devlet demiryollarına genel müdür yapılırken 22 yıllık iktidarlarında 1 kişiye yargılanma izni vermemişken yaşanılan olayın günah keçisini suçsuz başkanım Kocagöze yıkanlara yazıklar olsun buna izin vermeyeceğim.

Hatay mesajı

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. 108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır.

Her birimiz şu sorumluluğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. CHP bir çağrıda bulundu; siyasi partilerle ittifak yapamadık ancak ittifakı milletin vicdanında sandıkta yapmaya çağırdık. Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan adını ülkemizden alan Türkiye İttifakıyla kimseyi ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden bir büyük ittifakı sağladık. CHP bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbirimizin tapulu malı değildir bu parti baba ocağıdır. Kimse bunu ataerkil bir söylem olarak düşünmesin, bu parti herkesin içine doğduğu herkesin içinde büyüdüğü günü gelenin ayrılıp kiminin büyüğüne kiminin küçüğüne razı olduğu ama başım sıkışırsa baba evi orada dediği çayı demlidir çorbası kaynar bacası tüter dediği başım sıkışırsa dönebilirim dediği bir yerdir. Baba evinin tapusu ne bendedir ne benden önceki genel başkanlarımızdadır. Baba ocağının tapusu bir kişi de kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürktür.

Bize oy veren birisi bir sebepten derse ki keşke vermeseydim derse ki elim kırılsaydı bilin ki vebali hepimizin boynunadır. Biz belediyeleri birileri gibi çocuklarımızı işe sokmak için değil biz birileri gibi geldiği günleri oturup saraylarda oturup millete dayattığı adayları millet açlıktan kırılırken ıstakoz yiyenler gibi ihaleleri yandaşlara dağıtmak için değil biz belediyeleri partizanlık yapmak için değil biz belediyeleri bir kenarı itip temiz dürüst yöneterek Türkiye'ye de bunu göstermek ve cumhuriyetin 2.yüzyılının ilk genel seçiminde gazi m.k.atatürkün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Buna zarar verebilecek kim varsa kesinlikle ve kesinlikle ne ben ne kadrolarımız ne partimiz gözünün yaşını bakmayacağız. Bu millete eşit ve adil hizmet sunacak inançlara saygılı olacak tüm farklılıkları renklilik zenginlik kabul edecek ve herkesi kucaklayacağız.