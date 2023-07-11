Özkan Uğur için AKM'de tören

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Çağla Şikel ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Özkan Uğur, Taksim Camii’nde kılınacak cenaze namazının arından ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.