İstanbul depremi tarihi için Prof. Dr. Ercan'dan konuşulacak tahmin: 'Hemfikiriz' diyerek ili uyardı

Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarılar gelmeye devam ediyor. Ercan, katıldığı bir programda; olası İstanbul depreminin zamanına ilişkin konuşulacak tahminini paylaşırken deprem tehlikesi bulunmayan illeri de açıkladı. Deprem bilimci, Bingöl-Karlıova bölgesi ve Hakkari için ise kesin bir uyarıda bulunarak, "Hakkari, benim dışında da deprem bilimcilerin deprem beklediği bir yer. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl- Karlıova kesiminde deprem olur” dedi.

İstanbul depreminin zamanını açıkladı

Ercan'ın Rudaw'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Marmara Denizi 1999 yılında 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaptı. Yaklaşık 132 atom bombası büyüklüğünde enerji boşalttı. Marmara Denizi bit bütün olarak kavranıyor bir tarafta Kocaeli diğer tarafta Çanakkale'ye kadar gerginliğin birikmesi ve boşalması sanki bir pompayı çalıştırır gibi çalışıyor. Yaklaşık 100-150 yılda bir biriken gerginlik deprem olarak oluşuyor. Marmara Bölgesi tarih süreç olarak en iyi bildiğimiz bölgelerden bir tanesi. Yaklaşık son 2000 yılda Marmara Bölgesi'nde 16 tane yıkıcı deprem olmuştur. İstanbul'da şu an 17'nciyi bekliyoruz. Bunu doğrusal sistem analiziyle incelediğimiz zaman 17'nci deprem için beklenen en kısa zamanının 2045 olduğu anlaşılıyor. Bu 2065 yılına, 2175 yıllarına kadar da gecikme olasılığı var. Marmara'nın çekinceli olan yerleri Anadolu Yakası'ndan çok Avrupa Yakası'dır. Avrupa Yakası'nda deprem sırasında yıkım oranı yaklaşık yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 35 olmuş. Avrupa Yakası'nda deprem için en güvensiz yerler; Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camisi'nden Fatih Camisi ve oradan da Küçükçekmece ile Büyükçekmece'dir. Deprem açısından İstanbul'un en çekinceli yerleridir.

Deprem tehlikesi açısından en güvenli illeri sıraladı

Karadeniz Kıyıları yani; Artvin-Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop bunun yanı sıra Kastamonu, Zonguldak ve Kırklareli’nin bulunduğu kesim. Bütün Karadeniz kıyıları deprem olmayacak en güvenli yerlerdir. Deprem olmayacak yerler arasında Ankara çevresi, Yozgat, Sivas, Konya, Karaman, Nevşehir, Mersin, Antalya, Mardin, Diyarbakır hatta Siirt'i de sayabiliriz."

"Bingöl- Karlıova kesiminde deprem olur"

Ercan, “Benim dışında da deprem bilimcilerin deprem beklediği bir yer” ifadelerini kullanarak Hakkari için uyarıda bulundu. Kuzey Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çeken Ercan, “Bu bölgede kırılmayan bir bölüm var. Aşağı yukarı 6.3 ile 7.1 arasında bir deprem yapabilir. Ana depremin ne zaman oluşacağı konusunda bir fikrimiz yok. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl- Karlıova kesiminde deprem olur” dedi.

Naci Görür tepki göstermişti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce İstanbul depremine ilişkin, "İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda" açıklamasında bulunmuştu. Görür, katıldığı bir canlı yayında da İstanbul'da büyük deprem beklemediğini söyleyen deprem uzmanlarını sert bir dille eleştirmişti. Görür söz konusu açıklamalara, "Titre taşımak sizi bilim adamı olduğunuz göstermez. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir" diyerek yanıt vermişti.