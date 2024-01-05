Prof. Dr. Görür, Ercan, Tüysüz ve Perinçek ilk kez uzlaştı: Orada 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Kahramanmaraş’ta geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve bölgede ağır kayıplara yol açan depremlerin birinci yılı yaklaşırken, dört bilim insanından dikkat çeken bir mutabakat haberi geldi.

Büyük İstanbul depremine ilişkin farklı yorumları bulunan yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Doğan Perinçek ile Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, neredeyse ilk kez aynı fikirde. Dört bilim insanı Hakkari’de 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini açıkladı.

Konuya ilişkin paylaşım Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan’dan geldi. Ercan şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof Dr Okan Tüysüz, Prof Dr Naci Görür, Prof Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı."