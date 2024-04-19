'Ben Vladimir Putin' kitabı tanıtıldı

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Dünyanın en uzun süre görevde bulunan liderleri arasında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaşamından kesitler sunan değişik zamanlardaki konuşma ve makalelerinin derlendiği Türkçe “Ben Vladimir Putin” kitabı kamuoyuna tanıtıldı. Putin’in 1999-2000 yılları arasındaki başbakanlık sonrasında günümüze kadar uzanan Rusya Devlet Başkanlığı döneminde geride bıraktığı aşamalar, liderliğe evrilen yaşamı kitapta yansıtılıyor.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksei Erkhov uzun süredir üzerinde çalıştığı Türkçe olarak yayımlanan ‘Ben Vladimir Putin’ kitabını Ankara’daki Rus Evi’nde düzenlenen duygu yüklü bir konuşmayla kamuoyuna tanıttı.

Nomos yayınevinden çıkan kitap Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika ülkeleri enstitüsünde çalışan tarihçi Prof. Dr. Mehmet Perinçek tarafından yayına hazırlandı. Kitap tanıtımında St. Petersburg Devlet Üniversitesi Çağdaş Türkiye ve Rusya-Türkiye ilişkileri Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Apollinaria Avrutina da Rusya Devlet Başkanı Putin’in hayatına ilişkin Türkçe sunum yaptı.

Büyükelçi Erkhov’un tuttuğu dilek

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, kitabı Türkiye kamuoyuna tanıtırken yaptığı konuşmada kitabın hazırlanmasının uzun zaman aldığını, Başkan Putin’in konuşmalarını makalelerini titizlikle seçtiklerini belirtti. Erkhov “Bugün gururluyum çünkü bu kitabın yayınlanmasına az da olsa katkıda bulundum.” dedi.

“Rusya'da hayatınızda ilk kez bir şey yaparsanız bir dilek tutabilirsiniz ve bu kesinlikle gerçekleşir. Bunu açıklayabilir ya da yoksa saklı tutabilirsiniz.” diyen Büyükelçi Erkhov, kendi tuttuğu dileği şöyle açıkladı:

“Bugün hayatımda ilk kez burada Rus Evi'nde Devlet Başkanımın konuşmalarından ve makalelerinden oluşan bir derlemeyi sunuyorum. Bir dilek tutuyorum ve bunu saklamayacağım. İkili ilişkilerimizin başarıyla gelişmesini arzusu ediyorum. Rus ve Türk halkları arasındaki dostluk güçlensin, iş birliğimiz pekiştirsin.”

Rusya Büyükelçisi Erkhov, kitabın hazırlanmasına maddi katkı sağlayan Tataristan Ticaret Evi ve Gazprom’a da teşekkür etti.