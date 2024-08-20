Reha Muhtar öldü mü? Ünlü sunucudan üzen haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?
Reha Muhtar öldü mü? Televizyon ekranlarının yakından tanıdığı isimlerden Reha Muhtar evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yüksekten düşme sonrasında entübe edilen ve tedavisi devam eden Muhtar’ın sağlık durumu merak ediliyor. Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?
Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar sağlık durumu nasıl? soruları merak ediliyor. Evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Muhtar’ın tedavisi de sürüyor.
REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ?
HAYIR. Reha Muhtar geçirdiği kaza sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Yakınları ve sevenleri ünlü sunucudan güzel haber bekliyor.
REHA MUHTAR SAĞLIK DURUMU NASIL?
Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.
Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.