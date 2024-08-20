  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Reha Muhtar öldü mü? Ünlü sunucudan üzen haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?
Takip Et

Reha Muhtar öldü mü? Ünlü sunucudan üzen haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?

Reha Muhtar öldü mü? Televizyon ekranlarının yakından tanıdığı isimlerden Reha Muhtar evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yüksekten düşme sonrasında entübe edilen ve tedavisi devam eden Muhtar’ın sağlık durumu merak ediliyor. Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reha Muhtar öldü mü? Ünlü sunucudan üzen haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl?
Takip Et

Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar sağlık durumu nasıl? soruları merak ediliyor. Evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Muhtar’ın tedavisi de sürüyor.

REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ?

HAYIR. Reha Muhtar geçirdiği kaza sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Yakınları ve sevenleri ünlü sunucudan güzel haber bekliyor.

REHA MUHTAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.

Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Gündem
CHP’li Başevirgen güncellenmeyen doğum yardımlarına dikkat çekti: Aileler 300 TL’ye mahkum ediliyor
CHP’li Başevirgen güncellenmeyen doğum yardımlarına dikkat çekti: Aileler 300 TL’ye mahkum ediliyor
Şehit yakınları ve gazilere müjde: TCDD ile seyahat kolaylığı için protokol imzalandı
Şehit yakınları ve gazilere müjde: TCDD ile seyahat kolaylığı için protokol imzalandı
SON DAKİKA... Bakan duyurdu: Yurt başvuruları başladı
Bakan duyurdu: Yurt başvuruları başladı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon! Zilan Azak öldürüldü
Üniversitelerde kayıt maratonu... İşlemler 23 Ağustos'ta sona erecek
Üniversitelerde kayıt maratonu... İşlemler 23 Ağustos'ta sona erecek
Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında?
Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında?