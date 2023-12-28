RTÜK karar verdi: 'Kızıl Goncalar' dizisine ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde tartışmalara konu olan Kızıl Goncalar dizisine, 2 kez program durdurma cezası verdi. Karar, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan oy çokluğu ile alındı. RTÜK ayrıca dizinin yayınlandığı FOX TV'ye yüzde 3 idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Starbucks bardağına ceza

RTÜK, TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den kanala %3 idari para cezası verdi.

Kurulda verilen diğer cezalar ise şöyle:

Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski Başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi.

SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali gerekçesiyle % 3 idari para cezası verildi.

Tele 1’e “kişileri küçük düşürmekten” % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3, kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” %3 idari para cezasına karar verdi.

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” kanala % 3 idari para cezası verildi.