Şirket, mal sattığı firmanın KDV borcundan sorumlu!

Hüseyin GÖKÇE- ANKARA

Teklifin, vadeli işlemlere yönelik KDV’nin 90 günlük vadeyi beklemeden tahsil edilmesini öngören hükmünün firmaların finansman yükünü azaltacağını söyleyen OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, mal satışı yaptıkları firmaların vergi borçlarını ödememelerinden kaynaklı KDV iadesini engelleyici hükümlerinin de sektör için yıkım olacağını bildirdi.

Görüşmeleri Aralık ayının son haftasına kalan torba kanun düzenlemesinin, KDV iadesiyle ilgili hükümlerine tepkiler sürüyor. Torba teklifte, firmalara hem kendileri tarafından tevkif edilen hem de kendilerinden tevkif edilen KDV’den sorumluluk getiriliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na, KDV iadelerini indirme veya kaldırma yetkisi de getiriliyor. Düzenlemeyi değerlendiren OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Torba Teklifin KDV iadesiyle ilgili hükümlerinin özellikle demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaları finans yönünden büyük sıkıntıya sokacağını bildirdi. Ekinci, teklifte KDV iadelerinde indirim yönünde yetkisi olan Cumhurbaşkanı’na, indirim yanı sıra iade hakkının da kısmen veya tamamen kaldırılması konusunda yetki verildiğini kaydetti.

“Vadeli satışlar göz ardı edildi, ödeme yapmadan vergi isteniyor”

Torba teklif ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun ‘indirilemeyecek KDV’ başlıklı 29’uncu maddesine “Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,” hükmünün eklenmesi öngörülüyor. Süleyman Ekinci, bu düzenlemeyle piyasada yaygın olarak görülen vadeli satışların göz ardı edildiğini belirtirken, 90 gün vadeli alım yapan bir mükellefin mal fiyatı ile KDV’yi 90 gün sonra ödediğini bildirdi. Düzenleme ile bu işleme ait KDV tutarının tevkif edilen kısmının 90 gün beklenmeden tahsil edilmesinin amaçlandığını söyleyen Ekinci, “Bu uygulama ile firmalar büyük bir finans yükü altına girecektir. Hem kendileri tarafından tevkif edilen KDV’den, hem de kendilerinden tevkif edilen KDV’den sorumlu olacaklardır. Demir çelik sektörü firmalarından tevkifat yapan firmalar tevkif ettikleri KDV tutarını ödemediği sürece, demir çelik sektörü şirketlerinin KDV iadesi alması olanaksız hale gelecektir.” Değerlendirmesinde bulundu.

2 Nolu beyanname öne çekiliyor

Teklifte hâlen birlikte verilen 1 ve 2 nolu KDV beyannamelerinden, 2 nolu olanının beyan ve ödeme sürelerinin de öne çekilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Ekinci, “Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik daralma döneminde tahakkuk eden vergilerin bir hafta bile erken ödenecek olması demir çelik sektörünü finans yönünden zorlayacaktır. Üstelik beyannamelerin farklı zamanlarda verilmesi karışıklığa da yol açacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı’na tanınan bu yetkinin, demir çelik sektörünün mal sattığı firmaların vergi borçlarını ödememelerinden dolayı sektörün KDV almasını engelleyici bir düzenlemenin habercisi olduğuna vurgu yapan Ekinci, “Demir çelik sektörü ticaret yaptığı kişilerin vergi borçlarından da sorumlu tutulmaya çalışılmak isteniyor. Ticaret yaptığımız kişilerin vergi borcu olup olmadığını, tahakkuk eden vergilerini gününde ödeyip ödemediklerini bilme gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Vergi İdaresi’nin kamu alacağını tahsil etmek için 6183 Sayılı Kanun bulunmaktadır. Tahsilat Kanunu hükümlerinin borçlu mükelleflere uygulanmasının, borcunu ödemeyen mükelleflerden dolayı demir çelik sektörünün sorumlu tutulmasının sektör için bir yıkım olacağını değerlendirmekteyiz” şeklinde konuştu.

