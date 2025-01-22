SON DAKİKA: DEM Parti heyeti bugün ikinci kez Öcalan ile görüşecek
Son dakika haberi... DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'ya giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşecek.
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DEM Parti İmralı heyeti bugün İmralı Adası'ya giderek terörist başı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşecek.
Heyette DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alacak.
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