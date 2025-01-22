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SON DAKİKA: DEM Parti heyeti bugün ikinci kez Öcalan ile görüşecek

Son dakika haberi... DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'ya giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşecek.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: DEM Parti heyeti bugün ikinci kez Öcalan ile görüşecek
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DEM Parti İmralı heyeti bugün İmralı Adası'ya giderek terörist başı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşecek.

Heyette DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alacak.

 

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