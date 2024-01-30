SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI 30 OCAK: Deprem mi oldu? Uzman isimden 6 şehir için deprem tehlikesi...

Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler verileri, 30 Ocak Salı günü kurumların yayınladığı verilerle araştırılıyor. Kandilli, son depremler hakkında büyüklük ve derinlik gibi bilgiler veriyor. 30 Ocak Salı günü deprem oldu mu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

2024.01.30 08:14:41 38.3907 37.3607 5.3 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.30 07:43:17 38.0213 27.6062 17.8 -.- 1.7 -.- AKYURT-TIRE (IZMIR) İlksel

2024.01.30 07:42:46 38.5550 37.2598 14.4 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.30 07:42:06 37.9598 27.6462 8.3 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.01.30 07:00:36 38.4417 37.5480 5.0 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.01.30 06:12:57 36.9435 35.6593 2.5 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.01.30 06:12:25 39.8895 40.0962 17.9 -.- 2.2 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2024.01.30 05:50:03 37.0330 36.4448 5.4 -.- 2.2 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel

2024.01.30 05:38:12 41.4810 28.5180 4.8 -.- 2.0 -.- ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) İlksel

2024.01.30 05:27:49 37.9740 27.1135 3.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel