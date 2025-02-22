SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddia edilmiş, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğu öne sürülmüştü.

İddianın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ve bu konudaki belgelerin hem İBB arşivinde hem de üniversite arşivinde yer aldığı açıklamıştı.