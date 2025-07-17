İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Bazı isimler hakkında istenen cezalar belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında yargılanan bazı isimler hakkında istenen cezalar belli oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları sonunda hazırlanan 2 iddianamede bazı isimler hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik "ihaleye fesat karıştırmak" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 20'si tutuklu 44 kişi hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 30'u tutuklu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianamede 3'er yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kooperatif soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Ne oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 kişi gözaltına almış, .Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Gözaltına alınanlardan 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.