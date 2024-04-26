Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları
Futbolseverler Süper Lig 34. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 34. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 33. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 34. hafta maçları…
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Süper Lig 33. hafta maç sonuçları
- Beşiktaş 2-0 Ankaragücü
- İstanbulspor 1-2 Fatih Karagümrük
- Konyaspor 0-2 Alanyaspor
- Samsunspor 1-1 Adana Demirspor
- Kayserispor 1-2 Trabzonspor
- Başakşehir 2-0 Rizespor
- Antalyaspor 2-1 Hatayspor
- Galatasaray 4-1 Pendikspor
- Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa
- Sivasspor 2-2 Fenerbahçe
Süper Lig 34. hafta maçları
26 Nisan cuma
- 20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan cumartesi
- 16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
- 16.00 Sivasspor - Konyaspor
- 19.00 Hatayspor - Başakşehir
- 19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan pazar
- 16.00 Pendikspor - Kayserispor
- 16.00 Alanyaspor - İstanbulspor
- 19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
- 19.00 Rizespor - Ankaragücü
29 Nisan pazartesi
- 20.00 Karagümrük - Antalyaspor