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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları

Futbolseverler Süper Lig 34. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 34. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 33. hafta maç sonuçları ve Süper Lig  34. hafta maçları…

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları
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Süper Lig 33. hafta maç sonuçları

  • Beşiktaş 2-0 Ankaragücü
  • İstanbulspor 1-2 Fatih Karagümrük
  • Konyaspor 0-2 Alanyaspor
  • Samsunspor 1-1 Adana Demirspor
  • Kayserispor 1-2 Trabzonspor
  • Başakşehir 2-0 Rizespor
  • Antalyaspor  2-1 Hatayspor
  • Galatasaray 4-1 Pendikspor
  • Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa
  • Sivasspor 2-2 Fenerbahçe
     

Süper Lig 34. hafta maçları

26 Nisan cuma

  • 20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
     

27 Nisan cumartesi

  • 16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
  • 16.00 Sivasspor - Konyaspor
  • 19.00 Hatayspor - Başakşehir
  • 19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 Nisan pazar

  • 16.00 Pendikspor - Kayserispor
  • 16.00 Alanyaspor - İstanbulspor
  • 19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
  • 19.00 Rizespor - Ankaragücü

29 Nisan pazartesi

  • 20.00 Karagümrük - Antalyaspor