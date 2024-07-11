Suriye'den onay çıktı, Özgür Özel Esad'la görüşecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çarşamba günü yaptığı açıklamada partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere Şam’a yapmayı planladığı ziyaretin Suriye tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Halk TV'de yayınlanan bir televizyon programında konuşan Bulut, "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi" dedi.

Özel, Türkiye'deki sığınmacı sorunun çözümüyle ilgili konuştuğu bir röportajda, Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında arabulucu rolü üstlenebileceğini belirtmişti.

Kayseri'de başlayıp ülkenin birçok kentinde görülen sığınmacı karşıtı olaylar üzerine çözüm arayışı içinde olduğunu belirten Özel, "Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor" sözlerini kullanmıştı.

Erdoğan görüşme mesajını vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşebileceklerini ilk kez 28 Haziran'da bir Cuma namazı çıkışı söylemişti.

Erdoğan, "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" demişti.

Türkiye, 2016'dan bu yana kuzey Suriye'de üç büyük askeri operasyon gerçekleştirdi. Kuzey Suriye'nin bazı kısımları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad, son birkaç yılda müttefiklerinin yardımıyla bölgenin çoğunu geri almayı ve savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeyi başardı.