Tartışmaların odağındaki Kavala'dan "yeniden yargılama" açıklaması

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ve son günlerde yeniden yargılanması ile tartışmaların gündeminde olan iş insanı Osman Kavala, yazılı açıklama yaptı.

Kavala açıklamasında, Gezi Davası'ndaki cezaların somut delil eksikliğine rağmen verildiğini anımsatarak yeniden yargılamanın temel hukuk ilkelerinin gereği olduğunu vurguladı.

Kavala, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bariz hak ihlallerini içeren, delillere dayanmayan mahkumiyetin kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuruların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için geçerlidir.

Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir."