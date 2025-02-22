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THY seferlerine kar engeli: Pazar günü yapılacak bazı uçuşları iptal edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY seferlerine kar engeli: Pazar günü yapılacak bazı uçuşları iptal edildi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Havayolu şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz" denildi.

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