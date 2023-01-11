TMSF ve EPDK'da yeni atamalar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere bazı kamu yönetim kademelerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TMSF İkinci Başkanlığı'na Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, EPDK Üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak, Göç İdaresi Başkan Yardımcılığı'na da Mehmet Hamdi Özçelik atandı.

Aynı kararlar kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Üyeliğine Nebi Çelik atanırken, Gelir İdaresi (GİB) Başkan yardımcılıklarına ise GİB Daire başkanları Abdullah Karaboyacı ve Faruk Gözübüyük ile Mustafa Kılınç getirildi.