Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son depremin yerin 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bazı minareler yıkıldı

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Bize ulaşan yaralı ya da ölü bilgisi yok. İki minaremiz yıkıldı, Buğdaylı Köyü'nde evlerin yıkıldığına ilişkin bilgiler var. Tüm iş makinelerini ve personelimizi sevk ettik" diye konuştu.

Tokat'ta son bir günde 5'in üzerinde depremler yaşandı. Depremler nedeniyle vatandaşlar uzun süre evlerine giremedi.

Deprem Yozgat'ta da hasara yol açtı

Tokat'taki 5,6 büyüklüğündeki deprem Yozgat'ta hasara yol açtı. Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen depremde vatandaşlar panik yaşadı.

Yozgat Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde de kuvvetli şekilde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem neticesinde saha ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre, Kadışehri ilçemizde ve köylerinde bazı yapıların zarar gördüğü ancak çok şükür şu ana kadar ulaşılan bilgilerde can kaybı ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı anlaşılmıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."