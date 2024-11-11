Tosuncuk cezaevinden mektup yazdı: "İtirafım" diyerek her şeyi anlattı

Binlerce kişinin dolandırıldığı çiftlikbank ana davasında tutuklu sanık Mehmet Aydın’ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Duruşma şubat ayına ertelendi

Mütalaaya karşı savunma yapan Mehmet Aydın mağdurları zararını ödemeye başladığını söyleyerek “Bana 6 ay verirseniz 70 milyonluk zararı öderim” dedi. Mahkeme başkanı ise “Üç yıldır tutukluydu bu süreyi neden değerlendirmedin” şeklinde soru sordu. Sanık Mehmet Aydın bu soruya cevap vermedi. Sanığa parayı ödemesi için son kez süre veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Şubat ayına erteledi.

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım"

Habertürk muhabiri Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre Mehmet Aydın “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım” başlığıyla yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay’da bulunan Osman Naim Kaya’nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır.

"Çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir"

Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan’a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne’deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan’ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur.

"200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘ya sevki sağlanmıştır"

Paraguay’ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat’la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul’daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000’e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya’ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur.

"Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir"

Makineler Paraguay’ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay’daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan’a kalmıştı. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim.