Türksat'tan yeni evlenenlere ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti

"Aile Yılı" kapsamında evlilik hazırlığındaki genç çiftlere özel kampanya başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği bu kampanya, "Aile Yılı" vizyonuna katkıda bulunmak ve yeni evlenen çiftlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlendi.

50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz

Bu kapsamda, yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.

Evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsıyor

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Aile yapısının güçlendirilmesinin sadece sosyal değil, aynı zamanda dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek. ​​​​​​​