TUSAŞ saldırısı ile ilgili Bakan Güler ve Bakan Kacır’dan açıklama

TUSAŞ’a terör saldırısının ardından İstanbul’da anma töreni yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı’ndaki TUSAŞ standı önünde düzenlenen anma törenine katıldı. Bakan Kacır ve Bakan Güler kritik açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir hain terör örgütü mensubu TSK'nın pençesinden kurtulamayacak"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları şöyle:

Dün TUSAŞ'ımıza alçakça bir saldırı gerçekleşti. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Asil milletimize başsağlığı diliyorum. Evlatlarımızın intikamını almak için kararlılığımız tam. Bu saldırı yerli ve milli sanayimizden ne kadar rahatsız olduklarının bir göstergesi.

Böyle kritik bir tesisisn hedef alınması tesadüd değil. Niyetleriniğ gayet iyi biliyoruz. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz. Savunma sanayi hedeflerimize daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz.

TUSAŞ'ın göğsümüzü kabartmaya devam edeceğini biliyoruz. Onların hep yanında olacağız.

Mücadelemize artan bir kararlılıkla devam edeceğiz. Dün gece hava harekatları icra edildi. 47 terör hedefi tam isabetle vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tavizsiz bir şekilde devam edecek. Hiçbir hain terör örgütü mensubu TSK'nın pençesinden kurtulamayacaktır."

"Hain teröristler asla hedeflerine ulaşamayacaklar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiindeki iftihar kaynağı olan öncü kuruluşlarımızdan TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hain teröristler asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Bizler aziz Türk milletinin istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliği ve beraberliği için durmaksızın ter dökeceğiz. 3500 firmamızla 90 bin yol arkadaşımızla omuz omuza sırt sırta çalışacağız, bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat daha fazla, çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Savunma sanayii projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek, milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Onların sırtını sıvazlayanlar hiç ümitlenmesin, biz Anadolu’nun kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Türkiye yüzyılında tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz."

"Tam bağımsız savunma sanayii hedefine kararlı bir şekilde yürüyeceğiz"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Toprağa düşen kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz. SAHA İstanbul ailesi olarak tam bağımsız savunma sanayii hedefine tüm paydaşlarımızla omuz omuza daha kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Böyle hain saldırılar bizleri yalnızca daha güçlendirir ve dayanışmamızı daha sağlamlaştırır. Ülkemizi ve savunma sanayiimizi daha ileri taşıyacağız. Türkiye’nin her alanda tam bağımsızlığa giden bu yolda hiçbir güç bizleri durduramayacak."