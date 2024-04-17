Ünlü şarkıcı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı

Dün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki usta ses sanatçısı Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldaş'a yapılan tomografi, EKG ve kan tahlili sonuçlarına göre tedavi uygulanacak.

Nur Yoldaş'ın oğlu Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.